Assegnazione ex Eca all’Ass. CO.TU.LE.VI., la risposta del Sindaco al Comitato Orgoglio Castelvetranese

del 2022-03-18

In merito alla presa di posizione del Comitato Orgoglio Castelvetranese relativamente allo sportello antiviolenza CO.TU.LE.VI., aperto a Castelvetrano ( clicca qui per leggerla ), arrivano i chiarimenti forniti dal Sindaco, dott. Enzo Alfano

Di seguito la risposta del primo cittadino:

"Al fine di fare ulteriore chiarezza su un argomento già oggetto di interrogazione da parte di Obiettivo Città in Consiglio Comunale, alla quale è stata data opportuna e civico riscontro, si precisa che:

- Il protocollo con Cotulevi è stato firmato, dopo il benestare del Ministero dell'Interno, dalla Presidente della Cotulevi, dott.ssa Aurora Ranno, dalla Prefetta dott.ssa Filippa Cocuzza e dal sottoscritto Sindaco di Castelvetrano.

- Qualunque controversia non può che interessare e coinvolgere le parti sopra descritte ed il luogo deputato è la Prefettura di Trapani.

- Lo sportello Antiviolenza Cotulevi di Castelvetrano occupa una stanza del piano terra, non continuativi, dei locali ex Eca, utilizza mezzi informatici e telefonici propri sostenendone le spese. Ha costruito una rete di professionisti, volontari a titolo gratuito, per l'espletamento del servizio di accoglienza, ascolto ed offerte di rete protezione.

- Lo sportello Cotulevi colma un'esigenza e un bisogno urgente del territorio e si inserisce in una più ampia progettualità del nostro Ente.

- Lo sportello integra, all'interno del Palazzo ex Eca, servizi indispensabili alla famiglia offerti dal Comune attraverso la Direzione "Servizi al cittadino": "servizio di spazio neutro, accoglienza delle famiglie".

- Tale opportunità fù offerta anche a Palma Vitae con nota del 19/09/2019 a firma del Responsabile della Direzione "Servizi al cittadino", in riscontro ad una richiesta della predetta Associazione che aveva proposto con un progetto più ampio l'occupazione di tutti gli spazi del Palazzo ex Eca. La predetta nota così riportava: "Considerata, pertanto, la progettualità che questo Ente intende realizzare, pur rilevando l'alto profilo della proposta, non si può aderire alla concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione del Centro polivalente femminile Palma Vitae, ma si intenderà codesta associazione parte della rete dei Servizi Sociali".

- A Palma Vitae non è stato tolto alcun locale ma la stessa ha anticipatamente recesso dalla convenzione con e-mail del 27/11/2019, anzitempo rispetto alla scadenza prevista per il 21/02/2020.

- Si era in un contesto in cui al Comune non era consentito l'attivazione di contatori elettrici in immobili non funzionali alle attività istituzionali ed indispensabili, in quanto debitore moroso nei confronti dell'Enel. Soltanto dopo una transazione ed il pagamento del debito pregresso fù possibile far riallacciare la corrente.

- Nessuna Associazione che abbia chiesto location di incontro, per dibattere temi sociali utili per la nostra comunità, ha avuto mai un diniego.

- Tutte le Associazioni che hanno offerto servizi concreti, veri alle fasce più fragili del nostro territorio hanno avuto sempre ascolto e attenzione da parte di questa amministrazione.

Nell'interesse della Città ed al fine di concentrare tutte le energie sulla soluzione dei tanti problemi che la affliggono auspico d avere fatto chiarezza e di non ritornare più su questo argomento.

IL SINDACO

Dott. Enzo Alfano"