Castelvetrano, Giunta delibera l'istituzione delle aree di sosta a pagamento. Ecco le vie interessate

del 2022-03-18

La Giunta comunale di Castelvetrano ha deliberato l’istituzione delle aree di sosta a pagamento nel centro urbano di Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte lungo le fasce di sosta laterali delle seguenti Vie e Piazze:

CENTRO URBANO:

- dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nei giorni feriali.

· Viale Roma, tratto compreso tra la Via Vittorio Veneto ed il rifornimento di carburante Eni — 56 stalli,

· Piazza Escriva - 17 stalli;

· Piazza G. Matteotti – 39 stalli;

· Via Vittorio Emanuele — 53 stalli nel tratto che va dalla Piazza Matteotti all'Agenzia Unicredit;

· Via Gioberti - 12 stalli nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Mazzini;

· Via Minghetti - 10 stalli nel tratto che va dalla Via Vittorio .Emanuele alla Via Scinà;

· Via Crispi - 14 stalli nel tratto che va dalla Via Cordova alla Via Vittorio Emanuele;

· Via Lipari — 26 stalli net tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele e la Piazza N. Bixio; · Via Mannone — 40 stalli nel tratto compreso tra la Via A. Milano;

· Via L. Messina – 14 stalli tra la Piazza Matteotti e il numero civico 32 bis; · Via Milazzo - 13 stalli nel tratto compreso tra la Via Volturno e la Via San Martino;

· Via Bonsignore - 8 stalli nel tratto compreso tra la Piazza P.pe di Piemonte e la Piazza Regina Margherita;

· Piazza Regina Margherita — 12 stalli lato che costeggia la Villa San Giovanni di fronte la Chiesa omonima;

· Via Piave - 8 stalli dal nr. civico 24 fino alla ViaBrandimarte;

· Via Garibaldi - 17 stalli nel tratto che va dal civico 12 al civico 58;

· Via Mazzini - 34 stalli nel tratto compreso tra la Via Lazzaretto e la ViaCrispi; · Parcheggio Porta di Vicolo Gallinari (Via Mazzini) – 39 stalli;

· Piazza Archimede – 26 stalli;

· Via IV Novembre - 19 stalli nel tratto compreso tra la Via Saporito e la Via Leopardi

· Via Marconi - 25 stalli nel tratto compreso tra la Piazza N. Bixio e la Piazza P.pe di Piemonte;

· Via D’Alessi — 6 stalli nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via V. Emanuele;

· Via Ugdulena - 8 stalli nel tratto compreso tra la Via Mannone e la Via V. Emanuele;

· Parcheggio Ex Arena Italia – 56 stalli.

MARINELLA DI SELINUNTE dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno nei giorni feriali e festivi dalle ore 09.00 alle ore 21.00:

· Via Caboto – 41 stalli;

· Via Marco Polo – 8 stalli; · Piazzale Efebo - 8 stalli;

· Via Scalo di Bruca - 5 stalli; · Via Pigafetta – 12 stalli;

· Via Della Cittadella – 90 stalli.

Di seguito le tariffe:

TARIFFE DI SOSTA – ABBONAMENTI CENTRO URBANO

• Euro 0,60 per ogni 30 minuti di sosta;

• Euro 1,00 per ogni 60 minuti di sosta;

• Euro 3,00 per ogni ½ giornata di sosta all’interno delle fasce orarie 09,00-13,00 e 16,00-20,00;

• Euro 5,00 per l'intera giornata di sosta nella fascia oraria compresa dalle 09,00 alle ore 20,00;

• Euro 30,00 (trenta/00) per abbonamento mensile (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

• Euro 15,00 (quindici/00) per abbonamento mensile delle persone residenti nelle vie soggette a sosta a pagamento (fruibile in tutte le vie interessate dalla regolamentazione a pagamento eccetto la Via Vittorio Emanuele);

• Euro 15,00 (quindici/00) per abbonamento settimanale (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento eccetto la Via Vittorio Emanuele);

• Euro 20,00 (venti/00) per abbonamento quindicinale (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento eccetto la Via Vittorio Emanuele);

MARINELLA DI SELINUNTE

• Euro 0,80 per ogni 30 minuti di sosta;

• Euro 1,20 per ogni 60 minuti di sosta;

• Euro 5,00 per ogni ½ giornata di sosta all’interno delle fasce orarie 09,00-14,00 e 14,00-21,00;

• Euro 8,00 per l'intera giornata di sosta nella fascia oraria compresa dalle 09,00 alle ore 21,00;

• Euro 50,00 (cinquanta/00) per abbonamento mensile (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

• Euro 30,00 (trenta/00) per abbonamento mensile delle persone residenti nelle vie soggette a sosta a pagamento.

• Euro 20,00 (venti/00) per abbonamento settimanale (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento).

L’Amministrazione Comunale, relativamente alla gestione delle aree di sosta a pagamento, procederà alla pubblicazione di apposita gara, al fine di affidare in concessione il servizio a una ditta esterna, che provvederà, a proprie spese e nel rispetto dell’art. 50 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, ad assumere il personale necessario, ad attrezzare le aree di sosta, ivi compresa la tracciatura della segnaletica orizzontale, nonché ad acquistare ed installare la segnaletica verticale di individuazione degli stalli di sosta ed a farsi carico, infine, di tutte le incombenze necessarie per il miglior funzionamento delle suddette aree, compreso l’acquisto e l’installazione dei parchimetri, in ragione di almeno uno ogni cento stalli di sosta a pagamento, ed alla collocazione di appositi “infopoint” in grado di fornire tutte le informazioni riguardanti la sosta a pagamento.

La ditta che si aggiudicherà l’appalto, dovrà anche assicurare, a fronte dei servizi di pulizia, apertura e chiusura della struttura denominata “EX Arena Italia”, di utilizzare la stessa per attività confacenti agli scopi ed ai fini per cui il complesso è stato realizzato, garantendo che quando la struttura verrà utilizzata dall’Amministrazione Comunale, prevista fin d’ora per 10 volte nel corso dell’anno, venga assicurata, da parte della ditta la presenza e l’assistenza del personale dipendente addetto all’apertura e chiusura.

Sarà consentita, inoltre, alla ditta aggiudicataria la locazione dei 15 box auto che si trovano nel piano seminterrato fissando in euro 80 per mese il canone da richiedere al locatario.