(VIDEO) “Un nuovo porto per Selinunte. Possibilità di inserirlo nei fondi PNNR”. Ecco le parole di Musumeci

di: Redazione - del 2022-03-17

Ieri pomeriggio il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato a Selinunte per incontrare i pescatori alla presenza dei Sindaci di Castelvetrano e Partanna e dell’On. Scilla.

Questa la dichiarazione del Sindaco Alfano: ”Il primo appalto dovrebbe completarsi con il rifacimento della banchina e dell’illuminazione e il ritorno del rifornimento di benzina di cui hanno bisogno i pescatori. Un’altra ditta si sta occupando delle alghe”.

Dichiara Musumeci: ”Faremo un porto, io sono qui per andare oltre. Questa è una località che merita di avere un porto, non solo per la comunità marinara”.

Continua il Sindaco di Partanna Nicola Catania: ”Abbiamo appreso questa mattina che il nuovo porto è stato inserito nel piano regionale trasporti, quindi la possibilità che venga finanziato con il Pnrr è concreta”.

Prosegue l’On. Scilla: ”Siamo abituati a lavorare per il nostro territorio con serietà, prendendo impegni e mantenendoli. Oggi siamo contenti che siamo nella fase finale di realizzazione del porto per l’impegno che avevamo preso che era quello di ripristinare l’attuale porto con la banchina, con la possibilità di poter fare gasolio, con l’illuminazione e con il dragaggio.

Siamo contenti quando con la buona politica si possono raggiungere i risultati che Selinunte merita, è un borgo spettacolare, c’è una pesca artigianale che merita tanto, c’è il Parco archeologico più grande del mondo. Anche il Presidente ha avuto modo di constatare che il lavoro che abbiamo fatto sta producendo effetti positivi. Purtroppo ci sono stati problemi tecnico operativi, altrimenti i lavori sarebbero già finiti. Abbiamo impiegato più di centomila euro per completare un dragaggio che possa consentire per un paio di anni una struttura idonea. Vedremo di utilizzare qualche progetto in essere o ne faremo fare uno nuovo per realizzare il porto”.

Conclude il Presidente Musumeci: ”Dobbiamo pensare ad una struttura definitiva. Fino a quando non si trova la soluzione definitiva, che andava cercata quindici anni fa, non ora, occorreranno interventi tampone”.

L’ultima notizia riguarda la conferenza di servizio svoltasi a Partanna nella giornata di ieri dove si è stabilito che le alghe per lo stoccaggio andranno la Polo tecnologico e non a Partanna nel sito di contrada Giglio, in quanto quest’ultimo insufficiente per contenere sotto le tettoie, le tonnellate di alghe. Resterebbe come ha detto il sindaco di Partanna Nicola Catania:”un sito di riserva”.

Adesso si attende l’ordinanza del sindaco Enzo Alfano il quale per firmarla aspetta le altre autorizzazioni dell’Asp non presente al tavolo tecnico, dell’Arpa e degli altri enti, visto che il Polo Tecnologico in atto è gestito alle Srrr Trapani Sud. La struttura di contrada Airone non appartiene al Comune di Castelvetrano.

I pescatori hanno parlato lungamente con il presidente della Regione che li aveva ricevuti in delegazione lo scorso mese e alla fine lo stesso Musumeci ha chiesto e si è chiesto come mai a Marinella di Selinunte non sia stato mai realizzato un porticciolo per come si deve e ha sollecitato il sindaco Enzo Alfano di rispolverare qualche vecchio progetto.

Di sicuro aggiunge l’ex sindaco Beppe Bongiorno, presente sul posto solo per l’amicizia personale che lo lega al Presidente della Regione:”C'è al Comune un progetto di massima inserito nel piano regolatore del porto, poi bisognerebbe attivarsi con il Genio civile opere marittime.”

Sarebbe intanto stata individuata una ditta del Nord che ha effettuato due anni fa i lavori di dragaggio con ottimi risultati e che aspetta la variante dei lavori per cominciare.