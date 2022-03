Campobello, eventi calamitosi verificatisi a ottobre e novembre: Regione invia nuovi moduli per segnalare i danni

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-17

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che i cittadini e le attività economiche e produttive che hanno subito ingenti danni a causa dei violenti nubifragi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2021, dovranno segnalarlo al Comune o riformulare e trasmettere le istanze di segnalazione dei danni già inviate, compilando le apposite schede pubblicate sul sito istituzionale del Comune e consegnandole brevi manu all’ufficio di protocollo del Comune, sito in via Mare n. 2, o trasmettendole via pec, all’indirizzo [email protected] , entro le ore 14 del giorno 23/03/2022.