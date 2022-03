(VIDEO) “Ieri ultimo passo per stabilizzare contrattisti precari. Anche LSU sono priorità”. Parla il Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2022-03-17

Si è tenuta stamane una conferenza stampa, durante la quale il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ha chiarito quanto deliberato durante la giornata di ieri in merito alla situazione dei lavoratori precari.

Questa la dichiarazione di Alfano: ”Ieri è stato approvato il piano delle stabilizzazioni, l’ultimo atto mancante affinché la Cospel, a cui la delibera sarà inviata, possa dare il suo assenso e cominciare a contrattualizzare a tempo indeterminato i contrattisti precari da decenni. In questa prima fase resteranno 44 risorse fuori, perché dovevamo mediare tra le esigenze della comunità e le esigenze di tanti padri di famiglia che finora hanno lavorato al comune in maniera precaria.

Abbiamo deliberato anche l’assunzione di tra istruttori tecnici di categoria D di cui il comune ha bisogno e di tre assistenti sociali. Vedremo come fare in modo da stabilizzare anche le altre 44 risorse che in questa fase restano fuori.

Abbiamo delle figure dei Vigili urbani che sono in comando presso altre amministrazioni e auspichiamo che possano trovare lì un’adeguata sistemazione in modo da ridurre questo esubero. Poi contiamo che i nostri indici assunzionali possano migliorare perché si possa coinvolgere anche loro nella stabilizzazione.

Questi contratti sono stati prorogati dalla Regione fino al 31/12/2023 e so che si sta lavorando per stabilizzarli anche in esubero alle esigenze del comune e su questo puntiamo, ma cerchiamo altre strade.

Non voglio dimenticare i 49 Lsu, che sono fantasmi dal punto di vista contrattuale, ma ogni giorno consentono insieme agli altri precari di far funzionare un comune che altrimenti dovrebbe chiudere.

Ogni tre anni viene emesso un decreto ministeriale con cui si evidenzia il rapporto che deve esserci tra la popolazione e i dipendenti comunali. Il rapporto dell’ultimo decreto ministeriale del novembre 2020, evidenzia in 1 ogni 152 abitanti il fabbisogno di personale, nel nostro caso 201 risorse meno le 75 che già sono alle dipendenze del comune a tempo indeterminato, la differenza viene spalmata sui dipendenti a tempo determinato e ci consente di stabilizzare la maggior parte di essi.

Nel giro di un mese avremo la risposta da Cospel che ci auguriamo sia positiva e da lì potremo fare la selezione. A tal proposito è opportuno che vi informi che era già stato deliberato dalla Commissione Prefettizia un regolamento ad hoc per le stabilizzazioni. Siccome su questo regolamento c’erano delle discordanze, durante un incontro sindacale, ho chiesto loro di studiarlo ed evidenziare dei suggerimenti, in modo che con l’accordo di tutti si possa andare ad una selezione che guardi al merito e alle competenze delle persone”.