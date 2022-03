(VIDEO) Stoccaggio alghe del porto al Polo tecnologico: il Sindaco Alfano esprime delle riserve

di: Redazione - del 2022-03-17

Stamane il nostro Direttore ha incontrato il Sindaco Alfano, in seguito all’incontro che si è tenuto ieri presso il porto di Selinunte alla presenza del Presidente Musumeci.

Questa la dichiarazione del Sindaco Alfano sullo stoccaggio delle alghe del porto : ”Il Sindaco Catania aveva messo a disposizione una discarica dismessa e aveva proposto una conferenza di servizio, invitando tutti coloro che dovevano esprimersi per dare l’autorizzazione ad uno stoccaggio di alghe momentaneo e così è stato.

Durante la conferenza è venuto fuori che quella discarica può contenere massimo due/tremila metri cubi di alghe a fronte delle 20000 che dovrebbero essere tolte. Siccome 4000 finiranno a Gela, ne resterebbero 16000 e quindi la discarica dismessa messa a disposizione dal Sindaco Catania non è bastevole.

Si è tirato fuori l’aspetto del Polo tecnologico che ha le grandezze necessarie per poterle ospitare. Per fare un’ordinanza io ho bisogno degli atti presupposti, cioè i documenti e le autorità che mi portano ad emettere un’ordinanza che sia contingibile e urgente. Ci dovrebbe essere un problema di salute delle alghe che dovrebbe certificare l’Asp e poi la Regione dovrebbe chiedermi di trovare un luogo dove conferirle. Quello non è un bene che è nella disponibilità comunale. Ci sono dei lavori appaltati dall’assessorato infrastrutture, dentro una parte portuale che è del demanio.

Dovrei fare un’ordinanza per occuparmi di alghe su un lavoro appaltato dalla Regione?

In questo momento non ci sono i presupposti perché io possa fare un’ordinanza. È giusto spiegarlo alla comunità dei pescatori e all’assessorato infrastrutture e coinvolgerò il Presidente della Regione che ieri ci ha onorato della sua presenza ma se ne è andato pensando che il problema fosse stato risolto”.