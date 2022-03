Dall'Italia all'Ungheria a piedi. Il viaggio del salemitano Mattia Robino tra avventure, ospitalità e il sogno di una terra più green

di: Redazione - del 2022-03-18

Nelle scienze ambientali ed economiche, con il termine sostenibilità si intende la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Alla ricerca della sostenibilità ambientale si è dedicato negli ultimi anni il salemitano Mattia Robino, da qualche anno residente a Cuneo.

Si parla di sostenibilità ambientale quando ambiente, uguaglianza ed economia funzionano allo stesso tempo. In altre parole, proteggendo l'ambiente si promuove l'uguaglianza e si preserva la crescita economica.

"Avevo bisogno di trovare un modo per dare il mio contributo alla lotta contro la crisi ambientale, ci ha raccontato Mattia, così ho aperto “Puntozer.0” un progetto innovativo con l’obiettivo di aiutare le persone a ridurre il proprio impatto ambientale. Io stesso ho iniziato a cercare il mio compromesso con la sostenibilità, e mi sono accorto della necessità di determinati prodotti, senza plastica, responsabili ed etici.

Volevo dare l’opportunità a tutti di conoscere questi prodotti e come si possa vivere a basso impatto ambientale. Ci occupiamo di promuovere le piccole realtà artigianali, creiamo corsi di sostenibilità con esperti del settore e vogliamo collaborare con associazioni che si battono in prima linea per una battaglia che è del genere umano, per una Terra che non è soltanto nostra”.

Come nasce l’idea “Puntozer.0”?

“Tempo fa, guardando un servizio al telegiornale, vidi per la prima volta un'immagine che sarebbe poi tornata spesso alla mia mente: quella di un gabbiano in decomposizione che lasciava trasparire il suo recente bottino di pesca e che presto lo avrebbe ucciso: la plastica.

La vista di quell'animale morto soffocato tra tubetti, frammenti di buste, tappi, elementi estranei ad un ambiente plasmato da milioni di anni di evoluzione mi ha lasciato sconcertato. Certo, non era la prima volta che assistevo ad immagini sull'inquinamento dei mari e sulle disastrose conseguenze dell'agire umano, ma quella volta fu di troppo; mi ha scosso come nessuna immagine prima d'allora: quel gabbiano è stato per me una rivelazione.

Inizia così un percorso di azione, di programmazione, di ideazione di qualcosa che potesse aiutare il pianeta a guarire le sue ferite, e i miei sensi di colpa. Un percorso non delineato e imprevisto, ma che ha portato alla nascita di un e-commerce Low-profit per la sostenibilità.

Puntozer.0 è l'unione di percorsi e di vite che prendono parte alla rivoluzione verde. Una rivoluzione necessaria come uomini e abitanti del pianeta, e moralmente dovuta nei confronti di una madre-Terra che ci ha donato la vita e che inconsapevolmente stiamo uccidendo”.

Qual è l’obiettivo di “Puntozer.0” ?

“L'obiettivo di “Puntozer.0” è quello di ridurre in maniera graduale ma consistente i rifiuti immessi nell'ambiente, promuovendo un sistema di economia circolare in cui gli scarti di un prodotto diventino materia prima.

Vogliamo dare risalto all'acquisto responsabile come primo passo per la sostenibilità, per contrastare un'economia volta allo spreco.

Puntozer.0 si impegna attivamente nella ricerca di soluzioni innovative che possano espandere il raggio d'azione della sostenibilità, donando e offrendo la possibilità di donare per l'ambiente. E’ un progetto fresco di stampa, siamo disponibili a collaborazioni, consigli e stimoli per aiutarci a crescere e sognare un mondo migliore.

Il nostro desiderio è quello di aprire le porte a chi vuole agire in nome del pianeta, dell'ambiente e di qualsiasi forma di vita che ospita. Siamo davanti a un varco che può sancire il successo o il fallimento di intere generazioni, popolazioni e specie. Spetta a noi fare la differenza. Farla adesso. Non possiamo permetterci di aspettare oltre o di credere che sia già troppo tardi - la responsabilità è troppo grande - ma possiamo agire e sperare verde, come una foglia appena germinata dalle ceneri di una foresta in fiamme.”

In questi giorni stai attraversando l’Europa a piedi, raccontaci questa tua iniziativa?

“Si, sono in viaggio a piedi per raggiungere la mia ragazza in Ungheria, lei ha studiato lingue e siamo promessi sposi.

Nell’ultimo periodo il progetto Puntozer.0 ha rischiato di chiudere, e io stavo cadendo in depressione, per trovare una soluzione. Se sei giovane ed hai con un progetto green ma non hai (o non vuoi) qualcuno che firmi per te è difficile avere qualche tipo di finanziamento. Poi ci è stato lo scoppio della guerra, la macchina che mi ha lasciato in panne.

Tutto questo mi ha fatto buttato giù ma dopo due settimane sono uscito in balcone e ho sentito il sole, il sangue scorrere di nuovo nelle mie vene: il mondo mi stava chiamando.

Così sono partito.

Il mio viaggio è anche una ricerca di me, di come dar vita a Puntozer.0 e di capire come fra 5/10/15 anni potrò sopravvivere tra crisi climatica e guerre e pandemie…

Il mio viaggio è a costo zero, e ad alto tasso di generosità, le persone che mi hanno accolto, dato un passaggio, fatto mangiare, sono decine e tutte avevano una storia speciale da raccontare. E lo hanno fatto, non appena li ho incontrati.

Sono stati giorni fantastici, ho riscoperto una parte di me che credevo perduta per sempre.

E una speranza che condivido con tutte le persone che mi sostengono lungo il viaggio. Loro non credevano che esistesse ancora del buono nelle persone. Ricevo una cinquantina di messaggi al giorno. Non sono mai solo".

Qual è il tuo sogno?

"Il mio sogno è che la gente e i politici capiscano presto che il mondo va verso un punto di non ritorno ma che c’è ancora una possibilità per salvarlo”.