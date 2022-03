Lettore scrive: "Anche a Triscina di Selinunte si può realizzare l'incanto del pesce"

di: Redazione - del 2022-03-18

L'incanto del pesce anche a Triscina di Selinunte. E' la proposta lanciata dal nostro lettore Vincenzo Cudia all'Amministrazione comunale.

"Anche a Triscina si può realizzare l'incanto del pesce. Questo piazzale in fondo alla via 21 potrebbe ospitarlo. La zona dispone di varie piazzuole nelle vicinanze per parcheggiare. L'iniziativa può partire sia dal Comune che dai privati. Di certo l'utenza in estate sarebbe garantita. Magari si potrebbe optare per un paio di giorni a settimana."