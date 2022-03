Giornate di Primavera del Fai, visite con gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “G. Pantaleo”

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-21

Riportiamo di seguito un comunicato del gruppo Fai di Castelvetrano sulle giornate di Primavera:

Volete passare un weekend diverso? Arricchire la vostra conoscenza del territorio? Non perdetevi le Giornate di Primavera del FAI, giorno 26 e 27 Marzo 2022. Evento nazionale con oltre 700 luoghi in tutta Italia! Il percorso naturalistico, scelto dal gruppo FAI di Castelvetrano, include: il sito preistorico di Marcita e la Trinità di Delia. Luogo di grande valore storico e ambientale.

Le visite, a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “G. Pantaleo”, si svolgeranno sabato 26 Marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:30, dalle ore 15 alle 18; domenica 27 Marzo dalle ore 9:30 alle 14.

Il punto di incontro per l’inizio del percorso è il parcheggio del Baglio Trinità. Il percorso è adatto anche a famiglie con bambini piccoli ed ha una durata di circa un’ora.

Vi consigliamo la prenotazione al sito www.giornatefai.it, oppure al numero +39 327 5397571.

In ottemperanza alle vigenti regole anti-COVID, vige l’obbligatorietà del GREEN-PASS rafforzato. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il gruppo FAI Castelvetrano presso i canali social ufficiali.

Gruppo Fai Castelvetrano