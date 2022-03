Ecco i dati aggiornati in Provincia di Trapani.1193 casi a Castelvetrano

del 2022-03-21

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp dimTrapani di oggi 21 Marzo 2022.

Totale attuali positivi 11611 così suddivisi:

Alcamo 1265

Buseto Palizzolo 32

Calatafimi Segesta 179

Campobello di Mazara 517

Castellammare del Golfo 302

Castelvetrano 1193

Custonaci 87

Erice 162

Favignana 49

Gibellina 193

Marsala 2646

Mazara del Vallo 1481

Misiliscemi 0

Paceco 121

Pantelleria 177

Partanna 585

Petrosino 321

Poggioreale 44

Salaparuta 58

Salemi 394

San Vito Lo Capo 35

Santa Ninfa 348

Trapani 1024

Valderice 143

Vita 55

Totalòe deceduti: 593

Ricoverati in terapia intensiva: 0; Ricoverati in terapia semi-intensiva: 15; Ricoverati in degenza ordinaria 46; Ricoverati in Rsa Covid hotel 12.