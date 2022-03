La Folgore pareggia a Raffadali. Domenica al Paolo Marino arriva la capolista

del 2022-03-21

(ph. offcialASDFolgore)

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive per la Folgore. Dopo 8 successi di fila, i rossoneri impattano per 0 a 0 sul campo del Raffadali dopo una gara molto combattuta. Buon punto comunque per folgorini su un campo ostico.

La Folgore ha sfiorato più volte il vantaggio, con Rustico nel primo tempo e con Corso ed Etmane nella ripresa, ma non è riuscita a trovare la rete. Il Raffadali si è dimostrato avversario difficile da superare e anche i padroni di casa hanno avuto delle buone occasioni sventate dal numero uno folgorino Grimaudo.

Da segnalare che la partita si è giocata a porte chiuse in quanto l'impianto sportivo di Raffadali è risultato sprovvisto di licenza di pubblico spettacolo.

Domenica sfida di alta classifica al Paolo Marino dove arriva la capolista Asd Resuttana San Lorenzo. Appuntamento alle ore 16,00.