Valorizzare l’identità culturale castelvetranese, incontro tra le Associazioni UNITRE e FIDAPA

del 2022-03-21

Le Associazioni UNITRE e FIDAPA, nel corso di un incontro congiunto, nell’approssimarsi delle festività pasquali, hanno riflettuto sulla necessità di valorizzare l’identità culturale castelvetranese che nasce con il territorio e con la gente che in esso vive; una identità che, pur evolvendosi, deve tuttavia mantenere sempre forte il legame con le proprie radici, facendo definitivamente uscire la nostra città e il suo territorio da una condizione di “non luogo” e di “non tempo”.

La nostra identità va recuperata, esaltata e proiettata in avanti anche in presenza della attuale emergenza che potrebbe erroneamente far pensare che tale impostazione oggi non sia né prioritaria né essenziale.

In questa ottica, si ritiene anche che la promozione delle manifestazioni legate al tempo pasquale, (Palme, Giovedì Santo, Venerdì Santo, Domenica di Risurrezione) che costituiscono parte fondamentale del cosiddetto calendario cerimoniale – cioè di un prodotto culturale che nella sua impostazione esprime esigenze di tipo economico e sociale – in un’epoca in cui siamo tutti più simili, nella quale la globalizzazione ha cancellato quelle sfumature di diversità culturale, che pure sono caratteristiche fondanti di una comunità, costituisca un aspetto significativo nella più generale strategia di rilancio del territorio.

Le dette Associazioni, pertanto, chiedono alle Autorità Preposte che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, e in sintonia a quanto sta avvenendo in altre località, tornino ad essere effettuate le cerimonie esterne legate alla Settimana Santa: Processione del sabato dell’Addolorata, Visita degli Altari della Reposizione (Visita ai sepolcri), Processione del Venerdì Santo, e, soprattutto, l’Aurora.

Castelvetrano 21.03.2022

La Presidente FIDAPA Il Presidente UNITRE

Prof.ssa Caterina Salvo Preside Giuseppe Ancona