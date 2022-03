Interrogazione di Obiettivo Città al Sindaco sull'interruzione del servizio Asacom

di: Redazione - del 2022-03-19

Riportiamo di seguito l'interrogazione dei Consiglieri di Obiettivo città sull'Interruzione del servizio Asacom:

Considerato che L.R. 31/07/03 n. 10 di tutela e valorizzazione della famiglia promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:

tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psico-fisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;

sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, al fine di agevolare il loro mantenimento in seno al nucleo familiare di appartenenza;

attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;

mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca l'universalità di accesso ai servizi di sostegno alla persona;

premesso che:

- questo ente intendeva erogare il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, per l’A.S. 2021/2022 agli alunni potenziali beneficiari poiché tale servizio risulta essere indifferibile in quanto si configura, ai sensi dell'art. 22 della Legge 328/00, come LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale) e che ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000, costituisce spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi trattandosi di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in quanto spesa obbligatoria per legge;

- che numerose sono le famiglie che hanno la necessità di questo servizio nel nostro Comune;

- che il servizio è necessario per i bambini che dall’ inizio dell’anno scolastico hanno costruito un rapporto affettivo e proficuo che viene meno all’improvviso ;

- che i danni nei confronti dei bambini assistiti saranno sicuramente di ordine emotivo e pedagogico e che ai docenti mancherà il supporto a beneficio di tutti gli alunni della classe;

I consiglieri VIOLA VINCENZA,MARTIRE CALOGERO E SALVATORE STUPPIA nella qualità di consiglieri comunali del gruppo “Obiettivo Città “

INTERROGANO

L’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, per sapere:

- come mai la copertura finanziaria del servizio è venuta a mancare;

- e per quale motivo l’amministrazione non provvede al reperimento di fondi per la copertura economico- finanziaria di un servizio importantissimo come quello dell’ Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione.

In attesa di una risposta al primo Consiglio Comunale, porgo distinti saluti.

Castelvetrano 19/03/2022

F.TO VINCENZA VIOLA

F.TO CALOGERO MARTIRE

F.TO SALVATORE STUPPIA

Il Sindaco Alfano ha risposto, dichiarando:"Stiamo cercando di impegnare i fondi ed assicurare il servizio senza soluzione di continuità".