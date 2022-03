Porto di Selinunte, quale futuro? Domani sera a "Face to Face" ospiti il Sindaco Alfano e l'Ing. Taddeo

di: Redazione - del 2022-03-21

Dopo l'ultima diretta avente come tema principale il conflitto Russia Ucraina, il prossimo appuntamento della rubrica di approfondimento “Face to Face” condotta da Alessandro Indelicato sarà incentrato anche sulla recente visita del Presidente Musumeci a Marinella di Selinunte. Parleremo del porto, del passato e del futuro, della situazione del depuratore, ma anche del centro storico di Castelvetrano, di Triscina e tanto altro grazie agli ospiti l’Ing. Francesco Taddeo e del Sindaco di Castelvetrano Dott. Enzo Alfano.

Non mancate all’appuntamento, in diretta su Castelvetranonews per Martedì 22 marzo alle ore 21:00.