Mancano i fondi. A rischio l’assistenza scolastica per 70 alunni disabili. Servono 200 Mila Euro per completare l'anno

del 2022-03-20

(ph. www.cronacheparlamentarisiciliane.it)

A rischio l’assistenza scolastica per 70 alunni disabili della scuola dell’infanzia e medie di Castelvetrano .Il Comune, con una nota dei giorni scorsi indirizzata alle Cooperative Anchise e Amanthea, ha comunicato che a partire dal primo aprile cesserà il servizio Asacom,per mancanza di fondi. Si tratta nello specifico del "Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione", che vede impegnati sessanta operatori ,dipendenti dalle due cooperative.

Mimma Palermo, segretaria provinciale del sindacato S.I.Lav, manifesta la sua preoccupazione:

"In questo momento la parte più debole sono i minori che devono essere tutelati e che rischiano di perdere delle figure di sostegno a loro care e note".

Anche i consiglieri comunali di “Obiettivo Città” Vincenza Viola, Calogero Martire e Salvatore Stuppia hanno presentato una interrogazione al Sindaco per capire - si legge nella nota - come mai è venuta a mancare la copertura finanziaria del servizio e per quale motivo l’Amministrazione non provvede al reperimento di fondi per assicurare questa attività lavorativa.

Lio Nastasi Responsabile unico del procedimento (Rup) conferma che: "è stata inviata la nota alle due cooperative per l’interruzione anticipata del servizio che dovrebbe scadere a Giugno. In atto il Comune dal 15 di Novembre e fino al 31 marzo pagherà alle due cooperative 340.000 euro e per finire l’anno scolastico per i 70 studenti più altri tre ,assistiti dagli operatori comunali, occorreranno altri circa 200.000 euro.”

Il Sindaco Enzo Alfano aggiunge: ”Stiamo cercando di impegnare i fondi e assicurare il servizio senza soluzione di continuità”. Le figure di assistenza vengono scelte dai genitori attraverso una graduatoria che viene pubblicata e resa nota anche dalle due cooperative.