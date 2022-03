Castelvetrano: dopo lo "sfratto" di settembre, la Banda Musicale richiede la concessione dei locali di via Veneto

del 2022-03-22

La banda musicale di Castelvetrano ha chiesto all'Amministrazione Comunale la concessione a titolo gratuito dei locali di via Veneto, storica sede dell'associazione musicale da ormai 25 anni.

L'associazione, tramite il suo presidente Gaspare Salluzzo, si è detta pronta ad accollarsi le spese delle utenze.

Lo scorso mese di settembre, il Comune, in quanto in dissesto finanziario, aveva comunicato all'associazione musicale "F. Mangiaracina" di non poter più concedere i locali senza compenso.

Di seguito la richiesta inviata al Comune di Castelvetrano:

"Con la presente, dopo essere venuti a conoscenza, che questo Comune ha concesso i locali di sua proprietà dell'ex ECA, ad Associazione di volontariato, con l'apertura di uno sportello di ascolto anti-violenza(lodevole attività), con utenze a carico del Comune e senza alcun pagamento di affitto, in questo periodo di dissesto finanziario e non con l'applicazione dell'adeguata legislazione in materia di immobili.

In considerazione del fatto che da sempre la nostra Associazione, ha svolto la propria attività sociale-musicale in locali concessi dal Comune,e negli ultimi venticinque anni precisamente nei locali della via Veneto, restaurati e concessi a titolo gratuito dalle amministrazioni passate, unici nella nostra città per le caratteristiche tecnico-sonore.

All'interno di questi locali si sono sempre svolte lezioni di musica a titolo gratuito aperte soprattuto ai giovani con scarse condizioni economiche, mettendo a disposizione libri, strumenti ed insegnanti qualificati. Gli stessi corsi sono stati patrocinati dal Comune.

Quindi un'attività sociale ben evidente, la banda musicale rappresenta la città ed appartiene alla comunità tutta, in ogni Comune esiste la banda musicale,che viene sostenuta ed incentivata nelle sue attività.La stessa porta fuori il nome di Castelvetrano nelle manifestazioni religiose o civili che si tengono fuori dalle cerchia comunali. Un passato artistico-musicale pregievole.

Con l'avvicinarsi della "Settimana Santa" ,siamo stati chiamati ad esibirci a Trapani nella processione dei "Misteri" alla quale abbiamo sempre partecipato,ma non avendo un locale dove provare,penalizzati dal Covid prima,e poi dallo sfratto subito dai locali della via Veneto:

CHIEDE

Di volerci concedere a titolo gratuito, ad esclusione delle utenze, i locali della Via Veneto, dove all'interno come lei ben sa' si trovano ancora nostre attrezzature, di cui un favoloso pianoforte a coda, che a causa delle nostre risorse economiche scarsissime,non siamo riusciti a togliere. Lo sollecitiamo affinchè la nostra Associazione possa riprendere la propria attività e non si avvii continuando questa situazione di disagio al suo scioglimento e alla fine di una tradizione musicale.popolare storica.

Distinti saluti

CASTELVETRANO 18/03/2022

PRESIDENTE

Firmato Salluzzo Gaspare"