Partanna, processo a Scimonelli: parlano le vittime degli atti incendiari

di: Redazione - (fonte: Giornale di Sicilia) - del 2022-03-24

Si è svolto ieri, presso il Tribunale di Marsala, il processo che vede imputato il partannese Giovanni Domenico Scimonelli accusato di associazione mafiosa, per cui è già stato condannato ed estrorsione. Ad accusarlo sono Nicolò Nicolosi, di Vita e Attilio Fogazza di Gibellina, ex gregari poi pentitisi che erano stati condannati per mafia e attentati incendiari e avevano affermato di averli compiuti su ordine di Scimonelli.

I due sono stati condannati a 16 anni dopo essersi autoaccusati dell'omicidio del 47enne Salvatore Lombardo, ucciso nel 2009 a Partanna e anche in questo caso Scimonelli è stato accusato di essere il mandante.

Durante questo processo, i due hanno dichiarato di essere gli autori di diversi atti incendiari compiuti tra il 2008 e il 2012, tra cui quello ai danni di Nicola Clemenza, presidente di Libero futuro anticracket.

Clemenza, uno delle otto parti civili, ha raccontato in aula i momenti della notte in cui gli fu incendiata l'auto, dichiarando che uno dei primi a raggiungerlo dispiaciuto per l'avvenimento fu Tonino Catania, poi condannato per quall'attentato.

In aula sono stati inoltre ascoltati Andrea Ingargiola, anche a lui fu incendiatata un'auto, Severino Lazzara e Livia Accardi.