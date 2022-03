(VIDEO) Storia del porto di Selinunte e progetti futuri: intervista al Sindaco Alfano e all'Ing. Taddeo

di: Redazione - del 2022-03-23

Per il consueto appuntamento settimanale di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano e l'Ing. Taddeo, memoria storica dell'Ufficio tecnico del nostro Comune.

Questa la dichiarazione dell'Ing Taddeo sul porto di Selinunte: "Il porto è nato in maniera spontanea intorno agli anni '60. Già nel ’91 dei primi operatori hanno cominciato a muoversi e nacque un’idea di porto con pubblicazioni anche in inglese. Poi l’idea del porto riprese con il Sindaco Bongiorno con il piano regolatore affidato all’Ing. Malandrino. Il decreto di approvazione rimandava l’esecutività all’approvazione della valutazione ambientale strategica, ma si capiva già che gli enti subordinati all’approvazione non erano ben disposti. Nel 2009, a cura del Sindaco Pompeo e tramite l’Arch. Prestinenza, si consigliò un grande architetto francese, l’idea di porto presentata era interessante ma aveva il limite dei posti barca. L’amministrazione allora affidò l’incarico all’Ing. Viviano”.

Aggiunge Alfano: ”L’impegno che ha preso il presidente Musumeci è quello di arrivare ad un progetto esecutivo. Mentre prima c’erano i progetti ma non i fondi, oggi ci sono i fondi, ma bisogna trovare i progetti esecutivi. Qualche sera fa con Ing. Taddeo abbiamo preso le tavole e abbiamo comunicato al Presidente della Regione che siamo pronti a presentare a lui e ai tecnici questi studi per arrivare ad un progetto esecutivo. Le alghe costituiscono il problema principale, ma vorremmo portare qui delle aziende che le lavorano in modo che non siano più un rifiuto, ma una materia prima”.

Continua l’Ing Taddeo:”Si andrebbe a realizzare un porto con 450 posti barca. Questa idea portuale abbraccia le esigenze dei pescatori ed è supportata da indagini barimetriche e del moto ondoso che garantiscono che non ci saranno alghe all’interno”.

Aggiunge Alfano:”Questo progetto ha tutte le approvazioni di una conferenza di servizio fatta da tutte le autorità. Per quanto riguarda il depuratore, invece, è su una costa soggetta a un continuo smottamento e abbiamo scritto a tutte le autorità perché la situazione si è aggravata con il nubifragio dello scorso 11 novembre. Attualmente un’azienda interviene per assicurarsi che il depuratore continui a funzionare e non inquini il mare, ma abbiamo chiesto di fare due interventi. Uno a brevissimo che consiste nel fare una strada che contenga il depuratore mentre quello a medio termine consiste in interventi per assestare e fare modo che non abbiano nocumento le abitazioni vicine”.

Prosegue Taddeo: ”Bisogna capire quali sono gli obiettivi da porsi. Al di là delle alghe, c’è il problema del depuratore. In estate la situazione cambia perché al depuratore arrivano anche le acque bianche e il depuratore non ha più la potenza necessaria. In più, con il nubifragio è successo un guaio, si è rotta una condotta”.

Dichiara il Sindaco sulla situazione del muraglione: ”Abbiamo chiesto un finanziamento ad hoc per sistemarlo. I punti di dissesto a Selinunte sono tre e gli interventi dovranno interessare tutte e tre le zone”.

“A Triscina-continua il Sindaco- faremo degli interventi alla circonvallazione e faremo la raccolta degli abbancamenti che si formano di continuo. A Castelvetrano c’è stata l’idea dell’albergo diffuso richiesto da tante persone che hanno proprietà nel centro storico e volevamo realizzare una hall nel Sistema delle piazze. Dovevamo partire a Gennaio con un conferenza ma il covid ci ha impedito di farlo, speriamo di ripartire al più presto. Abbiamo previsto il rifacimento della segnaletica nelle borgate marinare e stiamo preparando dei bandi”.

Conclude l’Ing. Taddeo: ”Ad accettare l’incarico di consulente mi ha spinto la voglia di fare qualcosa di utile per la mia città. Non si tratta di politica, sono sempre stato filopolitico, voglio dare una mano a chi amministra”.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’Ing.Taddeo e dal Sindaco Alfano, per vedere l’intera intervista cliccate sul video.