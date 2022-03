La Folgore si arrende in casa alla capolista Resuttana. Il bomber Giampiero Clemente punisce i rossoneri

di: Redazione - del 2022-03-29

Castelvetrano.Vincendo a Castelvetrano contro la Folgore, la capolista Resuttana stacca il biglietto per l’Eccellenza. A fare la differenza ancora i fratelli Clemente in gol, che assieme ad una ottima organizzazione di gioco, hanno dimostrato di meritare la vittoria e la posizione che occupano in classifica.

Di fronte ad una cornice di pubblico da categoria superiore e con un tifo incessante, i folgorini hanno dovuto sempre rincorrere .Privi di Cortese e di Scappini, con qualche elemento non al top della condizione, i folgorini hanno lottato su ogni pallone e il risultato alla fine nel punteggio è eccessivo.

Al 6’ grande occasione per la Folgore con la girata dell’attaccante Rustico la palla di poco fuori. Gli ospiti reagiscono e al 12’ vanno in vantaggio con Giampiero Clemente che dalla destra, da fuori area fa partire un tiro, che complice il vento sorprende il portiere Grimaudo, con la palla all’incrocio dei pali.

La Folgore per tutto il tempo cerca di portare dei pericoli anche con i tiri piazzati alla porta di Ferrara, che si salva con un pizzico di fortuna, in alcuni frangenti.

Nel secondo tempo la Folgore prova ad accelerare, ma gli ospiti in contropiede sono micidiali. Al 7’ Marco Clemente arpiona un pallone sulla destra entra in area, si gira e trova l’angolini basso alla destra di Grimaudo per il raddoppio.

La squadra di Totò Brucculeri non si arrende e al 12’ e al 17' Rustico fa gridare al gol con due belle conclusioni in area ma il portiere Ferrara è decisivo e salva la sua porta. La Folgore con il cuore e la grinta cerca la stoccata vincente che non arriva.

Il Resuttana con un Lo Nigro in cabina di regia cerca di abbassare il ritmo della gara per poi approfittare dei varchi della difesa folgorina. Al 32’ Giampiero Clemente cala la sua doppietta personale con un gran tiro da fuori area.

La squadra di Totò Brucculeri supportata dal tifo incessante degli ultras e con l’entrata di Novara e di Fofanà cerca il gol della bandiera che ottiene meritatamente al 38’ con il giovane Novara che con un tiro preciso trova l’angolino basso di Ferrara.

Il finale vede la Folgore tutta proiettata in avanti per trovare un'altra rete per riaprire la gara. Ma prorio sul finale della gara al 43’ Grimaudo sventa con un intervento strappa applausi, il tentativo di Siino di aumentare il vantaggio.

Fine gara con strette di mano fra i contendenti con una Folgore vogliosa di riprendere la corsa per i play off e con il Resuttana vicina al traguardo Eccellenza.

Marcatori : 12’ pt Clemente G,,7’ st Clemente M, 32’ Clemente G, 38’ Novara

Folgore: Grimaudo, Khaled, Callea( 33’ st Fofanà), Bono( 33’ st Cesay), Cascio ( 45’ st Mohamed), Rallo, Corso, Montepiano, Loddo( 26’ st Novara), Rustico ,Ethmane. A dispos: Longo, Inzerillo, Virzì, Cortese All Brucculeri

Resuttana: Ferrara,Giovenco, Rizzo,Duro, Prestigiacomo, Vitale,Mezzapelle,Lo Nigro( 36’ st Corsino), Clemente M( 19’ st Sciuto),Clemente G ,Spina( 30’ st Siino).a dispos: Campanella,Schifano,Montoro,Alfano, All. Chinnici

Arbitro: Bertolino (TP)