Selinunte, nasce un' Associazione di operatori commericiali

Sono oltre cinquanta i commercianti e albergatori di Marinella di Selinunte e Triscina, che giovedì formalizzeranno davanti ad un notaio la costituzione di una associazione libera senza fini di lucro, apartitica,che nasce da una volontà comune di essere rappresentati e soprattutto di avere tutti assieme un interlocutore ufficiale con il quale potersi relazinare.

Marinella di Selinunte ,così come la borgata di Triscina, stanno vivendo un momento veramente difficile per una serie di problematiche ,che sono state oggetto di discussione nei giorni scorsi, alla presenza del primo cittadino, di una delegazione di pescatori e del vice presidente provinciale della Federalberghi Paolo Masella.

L’approssimarsi dell’estate dopo la pandemia e le aspettative dei commercianti, cozzano contro una serie di problemi che attanagliano soprattutto Marinella e la sua vivibilità, mettendo in seria preoccupazione-afferma uno dei soci - l’economia delle borgate.

Non ci sono attualmente in calendario eventi,il decoro urbano è al collasso, manca una opportuna segnaletica e il porto ancora pieno di posidonia, nonostante le promesse anche del presidente della Regione Nello Musumeci, che sarebbe stato tutto risolto in poco tempo per l’abbancamento delle alghe.

Si comincia ad avere la sensazione che sia già iniziata la campagna elettorale per le prossime regionali e le promesse non mancano.

“Nei giorni scorsi presso l’Hotel Admeto - ha dichiarato il Sindaco Alfano - ho incontrato la comunità dei pescatori, gli operatori commerciali e turistici di Selinunte, per parlare dei tanti problemi che affliggono Marinella.

Tra i temi affrontati, quello del depuratore posto in un costone soggetto a smottamenti idrogeologici, aggravatisi a seguito del nubifragio del novembre scorso. Discussa anche la situazione di Via del Cantone, la cui strada a seguito di cedimento è chiusa, inibendo i collegamenti con le spiagge. Sulla questione porto, con la posidonia che blocca le barche ormai da lunghissimo tempo e la Piazzetta lignea, i cui lavori sono fermi.

Problemi che la prossima settimana dovranno trovare le più adeguate soluzioni insieme al governo regionale, senza l’intervento del quale si corrono dei rischi gravissimi”.