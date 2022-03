Donazione dell’imprenditore Li Causi di arredi per bambini in favore dell’Hub vaccinale Mocar

di: Marcello Filippone - del 2022-03-29

In questo periodo storico dove la violenza sembra non avere confini e coinvolgere tutti, i gesti di solidarietà non mancano e ci rendono fiduciosi per il futuro. “Ringrazio di Cuore l’amico Nicola Li Causi titolare del Centro Diagnostico MULTIMEDICAL -dice il Dott. Marcello Filippone- che ha voluto donare al Pediatrico dell’Ospedale prima e all’HUB Vaccinale MOCAR adesso, senza alcuna esitazione e rispondendo con tanto entusiasmo alla mia proposta, degli splendidi arredi adatti ai bambini, rendendo lo stesso un luogo molto apprezzato e gradito dagli stessi che affrontano questa esperienza per loro abnorme con molta ansia e paura.

Questo ci ha permesso di creare per i bambini un percorso di gioia e convivialità anche con l’apporto impeccabile di tutto il personale sanitario e amministrativo che si cura anche degli adulti a partire dal suo coordinatore Maurizio Favara sempre pronto a rispondere alle esigenze di tutti.

Per ultimi e non meno importanti vorrei ringraziare di cuore i sempre straordinari e Gioviali volontari dell’AVO di Castelvetrano che ci trasmettono quali sono i veri valori della vita, nella speranza che si possa ritornare al più presto alla normalità soprattutto per questi piccoli angeli che stanno pagando un prezzo salatissimo per colpe certamente non loro".