Questa sera in diretta dalla 21 Face to Face con l'Ing. Babos e l'Ass. Foscari

di: Redazione - del 2022-03-29

Gli ospiti di questa sera, per il consueto appuntamento di approfondimento della rubrica “Face to Face” di Alessandro Indelicato, saranno l’Ing. Babos, Responsabile della ditta Sager e l’Ass. allo Sport e Vice Sindaco Filippo Foscari per parlare del Cimitero Comunale, sempre più alla prese con problemi di manutenzione, di un nuovo progetto che riguarda gli animali e tanto altro.

Vi aspettiamo questa sera con le vostre domande per le ore 21 in diretta sulla pagina Facebook di Castelvetranonews.