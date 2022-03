Santa Ninfa, domenica 3 aprile si terrà la "Passeggiata natural-paesaggistica nella terra dei Sikani”

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-30

Associazione HYPSAS e Gruppo Spontaneo Trakking Santa Ninfa propongono "Passeggiata natural-paesaggistica nella terra dei Sikani” (open day). Escursione su base volontaria per domenica 3 Aprile 2022. Tipologia del percorso:

1- Lunghezza del percorso: km 3.100 (errore +/- 500 mt) andata e ritorno

2- Difficoltà: lieve

3- Durata: +/- 1h 30m

4- Abbigliamento a cipolla

5- Scarpe da trekking o da jogging (sconsigliate scarpe con tacco o alte)

6- Lampada elettrica (solo per chi attraversa il tunnel)

7- Acqua secondo fabbisogno personale

Eventi associati:

1)visita del castello di Rampinzeri;

2)pranzo di gruppo presso il ristorante DUE PALME di Santa Ninfa (Tp) .

Il tempo dovrebbe esser variabile con assenza di pioggia e temperature comprese tra i 11 e i 15°. Si consiglia abbigliamento a cipolla, bastoncini/bastone e scarpe da trekking (troveremo qualche tratto infangato), acqua s.b.p.

Il numero massimo di partecipanti ALLA SOLA ESCURSIONE è fissato a 45 persone, per cui è necessario prenotare in tempo utile la partecipazione. Si propone, a fine escursione, un pranzo conviviale. Per questioni organizzative e logistiche le adesioni all’escursione e al pranzo saranno accettate fino alle ore 20 del giorno 1 aprile (venerdì).

Il pranzo si terrà presso il ristorante DUE PALME di SANTA NINFA al miglior prezzo offerto di € 16,00 (euro sedici,00) pro capite e avente queste proposte culinarie:

Per tutti antipasto di melenzane e zucchine panate, bruschetta, formaggio.

A scelta:

Un primo piatto composto da assaggini di busiate con stufato di maiale, fettuccine al pesto due palme con mollica tostata.

Oppure, Un secondo a base di arrosto di carne composto da arrosto panato, salsiccia, castrato, maiale ed insalata mista.

Acqua e vino della casa.

Nota: eventuali intolleranze alimentari e/o agli alimenti/ingredienti devono esser segnalate preventivamente al gestore del ristorante. Il prezzo delle pietanze diverse da quelle concordate sono a carico del richiedente, così come ogni altra ulteriore integrazione. Inoltre, nella prenotazione, bisogna optare per il menù previsto con il solo primo o il solo secondo.

ORARI E PUNTI DI INCONTRO PER CHI EFFETTUA L’ESCURSIONE:

appuntamento ore 10.00 all'ingresso nord/est del bosco della Sinapa, passeggiata e quindi trasferimento al parcheggio del Castello di Rampinzeri, per la visita al giardino e scuderie.

Tra le 12.30 e le 12.45 trasferimento al ristorante DUE PALME arrivo previsto alle 13.00 (*) fatto salvi eventuali ritardi non pianificabili.

PER CHI INTERVIENE PER AL SOLO PRANZO: Appuntamento ore 13.00 al parcheggio del ristorante DUE PALME (si chiede la consueta puntualità). Buona passeggiata a tutti!