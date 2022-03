Arrivata a destinazione raccolta di beni di prima necessità in Ucraina . Don Randazzo:” Massima solidarietà ai fratelli ucraini “

del 2022-03-26

Sono arrivati a destinazione gli aiuti che nei giorni scorsi, grazie all’interessamento di Don Rino Randazzo, parroco dell’unità pastorale delle Parrocchie Maria SS. Annunziata - Maria SS. della Salute di Castelvetrano. I beni di prima necessità (medicine, alimentari prodotti per l’igiene personale, oltre che a abbigliamento per bambini) che, il parroco aveva consegnato presso la sede messa a disposizione dal comune di Mazara del Vallo alla Protezione Civile di Mazara del Vallo e alla Fedelambiente nella persona di Stefano Decina, sono arrivate presso il centro di raccolta di Leopoli in Ucraina, attualmente teatro di aspri conflitti con l’esercito russo. “Ci tenevo ad informare tutti coloro che generosamente hanno donato per la causa Ucraina - afferma Don Rino - che tutto è arrivato a destinazione, ci tenevo a ringraziare la protezione civile di Mazara del Vallo e in particolare il sig. Stefano Decina. Quello che si è raccolto è stato consegnato nel segno della condivisione verso i nostri fratelli e sorelle Ucraini che vivono ancora questo massacro della guerra.”