Anche quest’anno ci sarà la Farmacia a Triscina. Aggiudicato il bando indetto dal Comune

del 2022-03-27

Anche per la prossima stagione estiva Triscina avrà la farmacia.L’amministrazione, anche tenuto conto del favorevole riscontro della stagione estiva scorsa, ha sin da inizio di quest’anno dato indirizzo agli uffici in merito alla necessità di una succursale farmaceutica. Difatti, il primo avviso riservato ai soli titolari di farmacia operanti nel territorio comunale è datato 22 febbraio.

Dal verbale di selezione delle richieste pervenute, pubblicato ieri sulla pagina del Comune, si legge che la farmacia Scarpinati S.r.l ha risposto favorevolmente all’avviso, e di questo ci complimentiamo con i titolari per la scelta non sarà soltanto aziendale ma che va letta anche come attenzione per la comunità.

Adesso, procederà l’iter amministrativo che prevede la comunicazione del risultato della selezione all’Assessorato Regionale alla Sanità per l’autorizzazione di competenza. Di grande importanza avere bissato questo risultato, sia in un’ottica di servizi per il territorio che di attenzione alla borgata marinara, per la quale non mancherà mai l’interesse dell’Amministrazione Alfano e dei suoi Consiglieri.

Comunicato stampa Consiglieri comunali M5S