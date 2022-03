“Questione porto, piazza in legno e via del Cantone. Situazione gravissima per Selinunte”. Alfano incontra la marineria

del 2022-03-27

“Ieri presso l’Hotel Admeto, - ha dichiarato il Sindaco Alfano - ho incontrato la comunità dei pescatori, gli operatori commerciali e turistici di Selinunte , per parlare dei tanti problemi che affliggono Marinella. Tra i temi affrontati quello del depuratore posto in un costone soggetto a smottamenti idrogeologici, aggravatisi a seguito del nubifragio del novembre scorso. Discussa anche la situazione di Via del Cantone , la cui strada a seguito di cedimento e’ chiusa, inibendo i collegamenti con le spiagge. Sulla questione porto, con la posidonia che blocca le barche ormai da lunghissimo tempo e la Piazzetta lignea, i cui lavori sono fermi. Problemi che la prossima settimana dovranno trovare le più adeguate soluzioni insieme al governo regionale, senza l’intervento del quale si corrono dei rischi gravissimi”.