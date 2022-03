Prima tappa della “Belice Trail” il prossimo 10 Aprile

di: Redazione - del 2022-03-28

E’ ufficiale: L’Asd Beer di Santa Ninfa organizzerà la tappa regionale della prima edizione della “Belice Trail” che si svolgerà a Santa Ninfa il prossimo 10 aprile nella zona del Castello di Rampinzeri. Una bella soddisfazione per il presidente Gaspare Spina,che nel 2019 ha fondato questa associazione.

”Al di là della competizione, dell’aspetto agonistico o della passeggiata-dice il presidente- all’arrivo c’è sempre aria di festa. Il nome della nostra associazione, che conta 50 iscritti, vuole richiamare l’operosità delle api e il loro rapporto simbiotico con la natura.”

Non solo gare podistiche in montagna, come si dice in gergo sportivo "trail running"; ma il piacere di riscoprire la natura di viverla con le famiglie dopo il lungo periodo pandemico. L’associazione invita i futuri partecipanti alla scoperta in anteprima del percorso e del territorio belicino in modo da consentire, ognuno in base alle “proprie gambe”, di scegliere il percorso più adatto, fino ad un minimo di due chilometri.

Il vice presidente dell’associazione sportiva Calogero De Simone e il segretario Flavio Broglio sono sicuri del successo della manifestazione, visto che la loro associazione santaninfese è una delle dieci podistiche sul territorio regionale, abilitate a potere organizzare un campionato a scala regionale fatto di gare da trial. Per informazioni www.beer.42do.it

Nella foto un gruppo dell’associazione