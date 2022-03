Successo per la partecipazione al campionato regionale di powerlifting per gli atleti della Old school gym di Castelvetrano

di: Redazione - del 2022-03-28

Successo di partecipazione e di trofei per la palestra Old school gym di Castelvetrano, al campionato regionale di powerlifting che si è tenuto a Sambuca di Sicilia. Hanno partecipato alla competizione 5 atleti di diverse categore e sono arrivati tutti primi, nella disciplina di stacco: under 23 Anselmo Alessandro con uno stacco di 170kg, e Bonanno Giuseppe under 14 con 180kg.

Nella disciplina bench press quasi tutti alla prima esperienza: Under 14 Bonanno Giuseppe con un'alzata di 125kg con fermo. Milazzo Daniele con 80kg, Anselmo Alessandro con 117,5 Noto Alessandro con 140kg e Angelo Bonanno con 122,5.