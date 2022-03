Santa Ninfa: Il Comune aderisce alla giornata dell'autismo. Orologio della piazza illuminato di blu

di: Redazione - del 2022-03-30

SANTA NINFA. Anche il Comune di Santa Ninfa aderisce alla giornata mondiale dell'autismo, in programma sabato 2 aprile, che ha l'obiettivo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica il disagio delle famiglie che vivono, quotidianamente, il peso di una disabilità così grave quale è appunto l'autismo.

L'amministrazione comunale ha peraltro accolto la proposta dell'associazione «ParlAutismo onlus», denominata «Light up blue», che prevede, dal 27 marzo al 2 aprile, l'illuminazione di un monumento con luci blu. Il Comune di Santa Ninfa ha scelto il vecchio orologio del municipio che, restaurato e collocato in una teca, si trova in piazza Libertà (nella foto).

«L'adesione del nostro Comune - spiega l'assessore alla Cultura Linda Genco - ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su un disturbo purtroppo sempre più diffuso e, al contempo, di stimolare la ricerca e il miglioramento dei servizi a supporto delle famiglie».