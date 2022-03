(VIDEO) “Pulizia cimitero, differenziata all’’80% e lotta agli incivili”. Rivedi la puntata di “Face to Face”

di: Redazione - del 2022-03-30

Per l’appuntamento settimanale di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato l’Ing. Babos, Responsabile della ditta Sager e l’Ass. allo Sport e Vice Sindaco Filippo Foscari, si è parlato di differenziata e lotta agli incivili, dei problemi legati alla manutenzione del cimitero e di tanto altro.

Questa la dichiarazione dell’Ing Babos:”Ci troviamo in un momento di svolta,l’ Istituto superiore della sanità ha dettato nuove linee guida per la raccolta della spazzatura degli utenti positivi, dal 1 aprile potranno effettuare la differenziata ma con delle cautele. Sono riconoscente alle utenze di Castelvetrano perché ci hanno seguito con convinzione e abbiamo raggiunto l’80% di differenziata. Il covid ci ha azzoppati, avevamo incontri con le scuole e uno spettacolo per far crescere la sensibilità ambientale”.

Aggiunge l’Ass. Foscari: ”C’è una collaborazione con la Sager per la pulizia del cimitero. Ci sono purtroppo abbandoni, ma abbiamo dei progetti in cantiere. La pulizia spetta agli operatori interni, ma c’è un problema di organico, che è composto da un solo elemento. Il progetto di finanza, che è pronto per partire, sarà un modo per risolvere perché è prevista la pulizia dell’intero cimitero. Il progetto di finanza prevede anche tre stecche che comprenderanno 560 loculi, inoltre realizzeremo uno spazio con circa 85 posti per gli animali da affezione”.

Continua l’Ing. Babos: ”Abbiamo la fortuna di non dover utilizzare i sacchetti perché abbiamo i contenitori per la differenziata. Cercheremo di pubblicizzare anche con l’Amministrazione la necessità di non esporre più le borse”.

Prosegue il Vice Sindaco: ”Dovremmo cercare di fare in modo che a Selinunte ci siano meno macchine, stiamo ragionando su questo con la possibilità di far partire una sorta di isola pedonale nel fine settimana. La borgata attualmente ha delle difficoltà notevoli, per esempio lo stato del depuratore e stiamo cercando di coinvolgere tutto il Governo Regionale per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile e proprio domani ci sarà una conferenza di servizio con i vertici regionali”.

Conclude l’Ing Babos: ”Andando in giro per le strade le vedo meglio dell’anno scorso. Metteremo altre due macchinette mangia plastica. Sono dell’idea che la vigilanza faccia la su parte, ma non deve restare tutto lì. Sono andato in una scuola e ho cercato di interessare i ragazzi. Inoltre, abbiamo preso dei contatti con la Folgore, promettendo che se si dovesse fare un settore giovanile, la nostra società sarà pronta a dare una mano“.

“So con certezza che i vertici si stanno muovendo per fare ripartire il settore giovanile-conclude l’Ass. Foscari- dal resto la storia della Folgore è sempre stata basata sulla valorizzazione del settore giovanile”.