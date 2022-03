Visita a Castelvetrano per il candidato alla Presidenza della Regione Cateno De Luca

di: Redazione - del 2022-03-31

L'ex Sindaco di Messina Cateno De Luca, oggi in corsa per la carica di Presidente della Regione in vista delle prossime elezioni regionali, ieri è stato in visita a Castelvetrano e a Marinella di Selinunte.

Accolto da diversi simpatizzanti e cittadini, De Luca ha fatto tappa ad Area 14, Belicittà per poi concludere il suo giro a Marinella di Selinunte dove ha incontrato alcuni pescatori in merito alla questione del porto.