Campobello, buoni spesa covid e contributi per canoni affitto e utenze domestiche. Istanze on line entro il 20 aprile

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-31

Il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore comunale alla Solidarietà sociale Massimiliano Sciacca rendono noto che le misure di sostegno finanziate dal Ministero e destinate ai cittadini di Campobello che si trovano in particolare situazione di disagio economico a causa dell’emergenza socio-sanitaria Covid 19, oltre che ai buoni spesa, sono state destinate anche per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e della Tari.

Dopo aver proceduto, a partire dal mese di dicembre 2021, all’erogazione dei buoni spesa erogati dalla Regione, l’Amministrazione comunale, il 29 marzo scorso, con delibera della Giunta ha infatti deliberato i nuovi criteri per l’assegnazione dei contributi di solidarietà alimentare e di sostegno previsti del decreto Sostegni bis per un importo complessivo di 244mila e 640 euro.

Le due misure di sostegno (quella regionale e quella ministeriale) sono state, infatti, distribuite in maniera scaglionata al fine di garantire assistenza nel più lungo tempo possibile visto il prolungarsi della pandemia.

Le risorse complessivamente assegnate al Comune dal decreto Sostegni bis, in particolare, saranno distribuite in egual misura per il finanziamento dei seguenti interventi:

1) 61mila e 160 euro per Tari utenze domestiche;

2) 61mila e 160 euro per buoni spesa;

3) 61mila e 160 euro per canoni di locazione;

4) 61mila e 160 euro per utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas).

Ciascun utente, in particolare, potrà richiedere al massimo, per il proprio nucleo familiare, l’accesso a 2 misure di sostegno fra quelle individuate di cui una deve essere obbligatoriamente riferita al contributo per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI), intestata al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare e riferita all’abitazione in cui il richiedente ha la residenza anagrafica.

Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare.

Sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it, è possibile consultare l’avviso in cui sono riportati tutti i requisiti e le condizioni per richiedere i buoni o le misure di sostegno economico per il pagamento delle utenze e della Tari.

Le istanze, dovranno essere compilate on line, collegandosi al sito internet del Comune e cliccando sull’apposito link entro il 20 aprile 2022.

Una volta compilata on line, la domanda dovrà essere stampata, firmata e presentata all’ufficio protocollo sito in via Mare n. 2 o trasmessa all’indirizzo PEC [email protected].

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0924 933502- 933506.