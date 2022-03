Santa Ninfa: Approvato il bilancio di previsione. Primo Comune in provincia

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-31

Il Comune di Santa Ninfa è stato ancora una volta il primo in provincia e tra i primissimi in Sicilia ad approvare il bilancio di previsione. Il Consiglio comunale (al quale spettava il placet definitivo) ha infatti detto sì allo schema contabile proposto dalla Giunta. Sette i voti favorevoli (quelli della maggioranza), tre i contrari (Truglio, Pernice e Graziella Biondo).

Ad evidenziare il nuovo primato, il vicesindaco e assessore alle Finanze Giacomo Accardi, che ha sottolineato la capacità di programmazione dell’amministrazione e la collaborazione fattiva degli uffici, a partire da quelli finanziari retti dalla dirigente Mimma Mauro. Prima del voto finale sullo strumento finanziario, l'aula ha anche approvato il Dup, il documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l'anno in corso. Anche in questo caso, sette sono stati i favorevoli e tre i contrari. Ossia i consiglieri di minoranza presenti. Che, per bocca di Lorenzo Truglio, hanno motivato il voto contrario: «Mi aspettavo un Dup nuovo, mentre questo mi pare una riproposizione dei precedenti. Viviamo - ha aggiunto Truglio - un momento storico straordinario per il quale servono scelte straordinarie». I numeri del bilancio Ad esporre i dati del bilancio in aula è stata la dirigente del settore finanziario dell'ente Mimma Mauro. Un bilancio che, pur prevedendo una cospicua somma accantonata prudenzialmente a copertura dei crediti di dubbia esigibilità, delle eventuali perdite delle società partecipate e della soccombenza nei contenziosi legali (nel complesso poco più di 930mila euro), garantisce copertura a tutte le spese obbligatorie e a quelle per i servizi ai cittadini. Per ciò che concerne le entrate, il Comune conta di incassare 750mila euro dall'Imu; 190mila dall'addizionale Irpef; poco più di 850mila euro dalla Tari (la tassa sui rifiuti); mentre 2.856.296 euro costituiscono i trasferimenti da parte dello Stato e della Regione. Per quanto riguarda le spese, quelle generali di funzionamento ammontano a quasi 548mila euro; lo smaltimento dei rifiuti costerà 800mila euro (costo che viene recuperato tramite la Tari); per le rette di ricovero degli anziani indigenti saranno spesi 131mila euro; per il contrasto al randagismo previsti 30mila euro; per il rimborso degli abbonamenti per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari, altri 50mila. Per garantire invece gli esoneri e le riduzioni sulla tassa dei rifiuti, l'amministrazione ha previsto di utilizzare 97mila euro. Per quel che riguarda le cosiddette «spese di investimento», sono previsti vari interventi di adeguamento delle scuole cittadine. Mentre sul fronte dei progetti per i quali chiedere il finanziamento con i fondi del Pnrr, il Comune - come ha chiarito il responsabile del settore tecnico, Vincenzo Morreale - ha predisposto quello per la riqualificazione e il potenziamento impiantistico del centro polisportivo (importo 1.250.000 euro). (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)