Successo per le Giornate Fai di primavera in compagnia dei giovanissimi apprendisti ciceroni

del 2022-03-30

Riportiamo di seguito un comunicato del Gruppo Fai di Castelvetrano in merito alla Giornate di primavera:

Domenica si sono concluse le Giornate FAI di Primavera 2022. Un weekend ventoso che non ha impedito a molti di cogliere un’occasione sempre più apprezzata e partecipata. Quest’anno il nostro gruppo ha scelto il “feudo Delia” con la sua storia, il magnifico sito preistorico “Marcita” e la proprietà della famiglia Saporito che custodisce e il gioiello della chiesa SS Trinità di Delia incastonato come un diamante in un paesaggio di rara bellezza. Un territorio ricco di risorse, di storia e cultura che trasuda da ogni pietra e da ogni angolo del paesaggio ma anche “un territorio fragile” che va tutelato e valorizzato.

I visitatori, accompagnati con garbo dai giovanissimi apprendisti ciceroni hanno potuto godere di una bellissima passeggiata culturale immersi in un’aria boschiva che il demanio forestale cura e tutela e sono stati stimolati a riflettere sul valore del paesaggio e sulla complessità che scaturisce dall’intersecare tutela e conservazione con sviluppo e transizione energetica.

Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, hanno accompagnato e si sono confrontati con più di trenta gruppi visitatori, da quelli più curiosi a quelli più esigenti. Un rapporto sinergico tra giovani che scelgono di formarsi in modo esperienziale e una fondazione che li valorizza e che li accompagna. Questo è stato possibile grazie a Daniela Giancontieri, docente del Liceo Classico “G. Pantaleo” e referente FAI scuola.

A questa edizione si sono aggiunti 8 alunni delle scuole secondarie di I grado Pardo e Pappalardo, vincitori del contest fotografico lanciato dal nostro gruppo in occasione delle giornate FAI scuola. I più piccoli, affiancando i ciceroni FAI hanno potuto sperimentarsi nel ruolo di guida con il loro coetanei. Graditissima è stata la presenza di numerosi bambini intrattenuti dalle “storie all’aperto” a cura della “Corte di Re Letturino” e dai laboratori creativi dell’associazione “Eco Risveglio”.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente della scuola media “G. Pardo”, dott.ssa Vania Stallone, e a tutti i docenti che hanno accompagnato numerose classi di studenti alle giornate FAI. Grazie alla famiglia Saporito che ci ha aperto le porte, accolti e supportati, alla Croce Rossa (comitato di Castelvetrano) che da sempre ci garantisce un supporto efficiente e professionale, a tutti i volontari, in particolare alla dott.ssa Zizzo che con impegno ha avviato questo gruppo e alle innumerevoli testate giornalistiche che ci hanno dato spazio per promuovere l’iniziativa. E soprattutto grazie a tutti i visitatori.

GRUPPO FAI CASTELVETRANO