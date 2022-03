Costituita l'Associazione “Oikos Selinunte". Tra gli obiettivi la promozione turistica e sviluppo della borgata

del 2022-03-31

In questo mese di Marzo è stata formalizzata la costituzione dell’Associazione “Oikos Selinunte”, libera associazione di attività commerciali, apolitica, apartitica, autonoma ed indipendente. L’Associazione Oikos Selinunte non ha scopo di lucro e persegue il fine della promozione turistica, dell’arricchimento culturale e sociale del territorio di Castelvetrano soprattutto di Marinella di Selinunte che oggi vive un momento di grande disagio e preoccupazione per lo stato di assoluto degrado ed abbandono in cui versa l’intera frazione.

I soci fondatori dell’Associazione Oikos Selinunte provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti, ma li accomuna la volontà di impegnarsi per la promozione turistica, culturale e sociale di Marinella di Selinunte e la sua pronta rinascita a causa delle numerose criticità che ad oggi non hanno avuto soluzione.

L’Associazione Oikos Selinunte è aperta a tutte le attività che condividono lo scopo sociale. I soci fondatori sono: Lorenzo Rizzuto, Vaiana Giovanni, Torrente Daniele, Poma Vincenzo, Rizzuto Giuseppe e Barone Antonio