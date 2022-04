Covid-19 in provincia di Trapani.802 casi a Castelvetrano

del 2022-04-01

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 1 aprile 2022.

Totale attuali positivi 11083 (ieri 10508) così distribuiti:

Alcamo 1772

Buseto Palizzolo 51

Calatafimi Segesta 203

Campobello di Mazara 352

Castellammare del Golfo 363

Castelvetrano 802 (ieri 781)

Custonaci 105

Erice 441

Favignana 75

Gibellina 82

Marsala 2681

Mazara del Vallo 1093

Misiliscemi 2

Paceco 228

Pantelleria 278

Partanna 354

Petrosino 236

Poggioreale 24

Salaparuta 27

Salemi 204

San Vito Lo Capo 60

Santa Ninfa 205

Trapani 1167

Valderice 164

Vita 114

Totale deceduti 610 (/); Totale guariti 72996 (+2).

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0 (/). Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 10 (-1). Ricoverati in degenza ordinaria: 59 (+1). Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 23 (-1).