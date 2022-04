Selinunte, ricognizione dei tecnici sulle condizioni del depuratore e della strada del Cantone

di: Redazione - del 2022-04-04

Ricognizione dei tecnici della Protezione Civile sulle criticità del depuratore e della strada del Cantone in parte franata che allarma gli albergatori che temono che i turisti non possano arrivare alla pre riserva.

Presenti anche il Vice Sindaco Filippo Foscari, l' arch. Vincenzo Caime e l' Ass. Stefano Mistretta che hanno accompagnato i tecnici dell' Arpa a fare un sopralluogo.

L'ing. Giuseppe Taddeo ha sollecitato la creazione di una passerella a monte per osservare il funzionamento delle vasche e lo spostamento del quadro elettrico all'ingresso, visto che gli operai della manutenzione sono preoccupati dalla staticità della stessa struttura.

Presente anche la pro loco con Enzo Filardo e anche, tra gli altri, Giuseppe Rizzuto imprenditore della ristorazione.

Inoltre, oggi è stata firmata l'ordinanza per abbancare le alghe al polo tecnologico, condizione indispensabile per l’arrivo della ditta specializzata per dragare i fondali del porticciolo con mezzi idonei.