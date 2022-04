Selinunte, albergatori preoccupati dalla precarietà del depuratore e dagli smottamenti

di: Redazione - del 2022-04-05

La frazione di Marinella di Selinunte scivola sempre più “a mare”. La preoccupazione arriva dagli albergatori e ristoratori soprattutto per quella via del cantone, che conduce alla Riserva orientata del Belice dove ci sono state frane e smottamenti importanti al punto che è stata chiusa completamente al traffico pedonale e automobilistico.

Difficile prevedere l’inizio dei lavori che il Sindaco assicura a presto, con interventi di finanziamento a carico della Protezione Civile e di altri Uffici e Comparti come il Commissario alle problematiche idro -geologiche. Pare che ci sia uno studio di fattibilità del progetto in tal senso di ripristino.

La struttura balneare più penalizzata sicuramente "La Pineta” che si può raggiungere solo dalla parte alta dell’Oasi, ma è troppo ripida la discesa per essere transitata. Le violente piogge di novembre e dicembre hanno fatto scivolare a mare anche in prossimità del depuratore tonnellate di terriccio rendendo insicura la percorrenza di detta strada, l’unica esistente e la più vicina che consente ai turisti che alloggiano negli alberghi dentro la borgata o ai turisti che arrivano dal Parco Archeologico di arrivare sulla dorata spiaggia che porta alla foce del fiume Belice.

Ieri c’è stato un tavolo tecnico delle maggiori autorità regionali che hanno constatato di presenza la precarietà del depuratore e gli smottamenti. C’erano ingegneri e funzionari del Genio Civile, dell’Arpa, della Protezione Civile come l’ingegnere Mario Cassarà del Dipartimento regionale acque e rifiuti servizio primo, o come Cecilia Corrao Rup dell’appalto delle fognature di Triscina e del depuratore di via Errante Vecchia.

Tutti intorno al capezzale di un costone sempre più fragile, tutti inviati dal presidente della Regione Nello Musumeci. A raccontare un po' la storia del costone e del depuratore anche l’ingegnere Giuseppe Taddeo, adesso nella qualità di consulente del sindaco Alfano, che assieme al vice sindaco Filippo Foscari e all’assessore Stefano Mistretta hanno fatto gli “onori di casa”.

A sollecitare un pronto intervento dei lavori anche il rappresentante dell’extralberghiero Giuseppe Galfano, il presidente della nuova associazione Oikos, che conta oltre 50 commercianti di Marinella molto preoccupati dal loro futuro, visto che già alcune strutture dovevano aprire prima di Pasqua.

Adesso, dichiara a fine incontro l’ingegnere Mari Cassarà: ”Ognuno per le proprie competenze dovrà redigere una relazione per poi decidere l’intervento più urgente che tenga conto della fragilità della costa.”

Paolo Masella presidente dell’Associazione degli albergatori appare perplesso e preoccupato: "I tecnici che oggi sono stati invitati dal Presidente della regione a verificare con estrema urgenza il pericolo del depuratore in cattivo stato hanno constatato tutti che è necessario risolvere il problema per evitare ulteriori danni alla sicurezza ed alla salute pubblica. Si deve risolvere ma occorre molto tempo a causa della burocrazia.

Dobbiamo ringraziare il presidente della Regione che ha sollecitato l’immediato sopralluogo di tutti i tecnici ma ora occorre non fermarsi davanti alla burocrazia.

Noi albergatori abbiamo chiesto che venisse aperta un’unità di crisi in modo da investire tutte le istituzioni competenti, oggi presenti, della straordinarietà del procedere anche in deroga ai normali adempimenti che ci farebbero perdere anni per risolvere il problema.

Problema che potrebbe compromettere la stagione appena avviata nel momento in cui l’Arpa decidesse di vietare la balneazione delle spiagge di Selinunte a causa del cattivo funzionamento del depuratore. Depuratore oggi in precario stato a causa del nubifragio di novembre 2021".