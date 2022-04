Auto sbanda e si schianta contro un muro all’ingresso di Castelvetrano. Sul posto i Carabinieri

del 2022-04-02

Un’Alfa Mito, con due uomini a bordo, si è schiantata questa sera alle 21.30 contro un muretto di fronte il Vanico sulla S.S.115.

Il conducente G. C. e il trasportato sono entrambi di Montevago e stavano per raggiungere Castelvetrano. Fortunatamente sono rimasti illesi con qualche ammaccatura per l’auto. Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile di Castelvetrano che hanno effettuato i rilievi e il test alcolemico sul conducente.