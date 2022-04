Le alghe del porto al polo tecnologico: il Sindaco firma ordinanza

di: Redazione - del 2022-04-05

Il Sindaco di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, ha disposto di dare esecuzione all’ordinanza n. 16 del 4 Aprile, con la quale l’arch. Vincenzo Caime ha disposto il recupero e lo smaltimento della posidonia proveniente dai lavori presso il porto di Marinella di Selinunte.

Al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente e dato il verificarsi di situazioni di eccezionale e urgente necessità, è stato previsto il trasporto della posidonia presso il Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano, unico sito nel territorio comunale idoneo allo stoccaggio di questo tipo di rifiuti.

Il tutto in attesa che una ditta di Lodi sopraggiunga con dei mezzi anfibi idonei per la bonifica del porto, come già avvenuto qualche anno fa.

Foto archivio