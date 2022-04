Selinunte, le alghe del porto saranno trasportate al Polo tecnologico a spese della Regione

di: Redazione - del 2022-04-06

Le tonnellate di alga accatastate all’interno del porto di Marinella di Selinunte saranno in buona parte abbancate all’interno del Polo Tecnologico di Castelvetrano.

La svolta, dopo settimane di interlocuzioni tra i vari uffici competenti a livello regionale provinciale e pareri, è arrivata con l’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che ha stabilito che, in via temporanea ed urgente, per il periodo massimo di sei mesi, la posidonia oceanica possa essere accatastata presso il Polo Tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano con spese a carico della Regione. In particolare del Dipartimento regionale infrastrutture, in qualità, si legge nell’ordinanza, di produttore del rifiuto e stazione appaltante dei lavori.

Pare che anche una buona parte del rifiuto vada in un sito di Gela, in attesa poi dello smaltimento definitivo.

C’è da aggiungere, per la cronaca, che il Polo Tecnologico non è del Comune di Castelvetrano e vane erano risultate le diffide fatte dalla SRR Trapani Sud e dalla Regione nei confronti della Curatela fallimentare della Belice Ambiente S.P.A e finalizzate al trasferimento immediato ed urgente della proprietà in capo alla SRR Trapani Provincia Sud solo di una porzione di terreno individuato.

Adesso, dopo la perizia di variante sulle somme ulteriori da spendere, già alla firma, non dovrebbero esserci altri ostacoli.

Fatto questo, dice il Sindaco: ”Potrebbe arrivare, su incarico dell’impresa che sta effettuando i lavori, quella ditta specializzata di Lodi, che pare abbia lavorato bene negli anni passati e soprattutto dotata di mezzi speciali e adatti per un dragaggio dello specchio d’acqua, attualmente per metà occupato da alghe e per l’altra con un fondale veramente basso al punto che le barche dei pescatori hanno grosse difficoltà ad entrare ed uscire dal porto, con una capienza di reti limitata".

Intanto continuano i lavori al porto nella banchina di terra, che dovrebbe anche ospitare il vecchio distributore di gasolio per le barche dei pescatori.

Nelle scorse settimane era arrivato il Presidente della Regione Nello Musumeci, dopo la vibrata protesta dei pescatori che avevano bloccato il transito delle auto nelle vicinanze del mercatino della vendita dei pesce. Una marineria di 50 pescatori compatta che ha fatto sentire nelle sedi opportune le sue ragioni di protesta.

Lo stesso Presidente della Regione aveva chiesto al Sindaco e anche ai tecnici comunali se c’era già un progetto del porto da potere riesaminare, per un eventuale finanziamento, per evitare quelle criticità che da sempre ci sono state e smetterla di continuare a “gettare a mare i soldi” senza mai affrontare il vero problema: come impedire alla sabbia e alle alghe di entrare e ammassarsi in inverno al punto da “sequestrare le stesse imbarcazioni”.