(VIDEO) Cittadini ucraini in visita al Parco archeologico: "Sentiamo tanto amore qui, ma siamo con il cuore in Ucraina"

di: Redazione - del 2022-04-09

Stamane il nostro Direttore Avv. Indelicato ha incontrato presso il Parco Archeologico di Selinunte alcuni ragazzi dell’Ucraina ospitati a Partanna e Gibellina.

Questa la dichiarazione di Irina: ”Sentiamo tanto amore dalla gente, ma siamo con il cuore in Ucraina con i nostri uomini e con il nostro paese. A Selinunte si trova una famiglia proveniente da Bucha, loro sono stati molto fortunati, perché pochi giorni prima che iniziasse la guerra sono andati in vacanza fuori dall’Ucraina. I bambini sanno che non è una vacanza perché hanno sentito i bombardamenti. Vanno a scuola a Selinunte e sono felici, hanno avuto una bella accoglienza e sentono che qualcuno gli vuole bene, anche se non capiscono la lingua si sentono al sicuro. Ci sono delle maestre che ci fanno lezione di italiano due volte a settimana in modo da avere la possibilità di trovare lavoro”.

Aggiunge Giuseppe Messina addetto all’accoglienza del Parco Archeologico “Con il personale del Parco stiamo accogliendo con il cuore questa gente, interpretando quanto voluto dal Direttore Agrò che porge i suoi saluti a tutti quanti”.