(VIDEO) “Selinunte ferma all’anno zero. Dialogo tra privati e Comune per ripartire”. Rivedi la puntata di Face to Face

di: Redazione - del 2022-04-07

Per il consueto appuntamento settimanale di Face to face, Alessandro Indelicato ha intervistato il Direttore della Riserva Orientata del Belice Roberto Fiorentino e l’Avv. Rizzuto. Si è parlato dei rapporti tra Comune, Parco e Riserva, di turismo e di tanto altro.

Questa la dichiarazione del Direttore Fiorentino sull’attuale situazione della strada del Cantone: “Ci sono stati molti sopralluoghi e questo mi fa piacere perché vuol dire che c’è interesse. A noi interessa che la strada sia ripristinata al più presto perché a Pasqua cominciano ad arrivare i primi turisti. Una possibilità potrebbe essere realizzare un passaggio pedonale che porti dall’ingresso della stradina del Cantone alla Riserva”.

Aggiunge l’Avv. Rizzuto: ”Al momento il turismo a Selinunte è fermo all’anno zero e la causa sono gli eventi del 10/11 novembre. Non c’è solo il problema del depuratore, c’è il porto, la piazzetta, il muraglione. Continua il Direttore Fiorentino: ”Mi ricordo che anni fa c’è stato un coordinamento del Comune che poi si è allontanato. Non si fa rete. I pullman che visitano il parco archeologico, qualche volta vengono nella riserva ma se ne vanno subito. Senza il parco archeologico, Selinunte sarebbe una borgata come tante altre. Dovrebbe fare la traino”.

“Il problema della cultura del turismo-aggiunge l’Avv. Rizzuto-è che si è fermata. Oggi non c’è programmazione turistica del comune di Castelvetrano. La stiamo facendo noi, insieme a qualche altra associazione per creare attrazione ed eventi. Purtroppo non siamo stati in grado di valorizzare l’aspetto naturalistico di Marinella di Selinunte”.

Prosegue Fiorentino: ”La riserva è stata istituita nel 1984 per preservare le dune. Dal 2002 al 2006 queste zone erano chiamate “Pzps”, dove la P sta per proposta, cosa che gli amministratori del tempo non capirono. Un altro neo del comune di Castelvetrano è la non redazione del piano di utilizzazione, c’è stato un tentativo durante l’amministrazione Pompeo, ma poi si è fermato. Per quanto riguarda l’istituzione della linea tratta ferroviaria per Menfi, intanto bisogna vedere per la collocazione della linea ferrata e capire quali pregiudizi può arrecare”.

Continua l’Avv. Rizzuto: ”Marinella aveva la sagra delle Sarde, oggi organizzare un evento del genere con la sola forza dei privati è molto difficile. Con la mia organizzazione stiamo organizzando qualche evento, in tempi molto ristretti. Sono stato contattato da alcune persone pronte ad investire, ma quello che chiedono sono le idee, sono molto fiducioso. Purtroppo la provincia di Trapani ha subito una emarginazione dal turismo e la colpa è dei Comuni, che non sono riusciti a intercettare i flussi turistici che vanno a Palermo e Agrigento. Oikos è un’associazione di imprese con lo scopo di organizzare dei piccoli eventi che messi insieme fanno una stagione. Bisogna creare attrattiva”.

Conclude Fiorentino: ”Negli ultimi decenni purtroppo c’è stato una scollamento tra il Comune, il Parco e la Riserva, ma spero in una ripresa”.