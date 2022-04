(VIDEO) Castelvetrano si prepara al ritorno dell’Aurora dopo due anni. Entusiasmo e spirito di collaborazione

di: Redazione - del 2022-04-07

Stamane il nostro Direttore ha incontrato all’interno della confraternita della Chiesa di San Giuseppe, il Rettore, il signor Noto, per ufficializzare la notizia che quest’anno si svolgerà L’Aurora.

Questa la dichiarazione del signor. Noto: ”Siamo molto felici che dopo due anni di pandemia, si farà l’Aurora. Abbiamo condiviso un gruppo di preghiera con il nostro padre spirituale Don Undari. Si farà anche la processione del Sabato delle palme e del venerdì santo. Vorrei ringraziare tutte le ditte che hanno contribuito”.

Aggiunge l’Ass. Zizzo: ”Come amministrazione siamo felicissimi di essere riusciti a portare avanti una delle feste più sentite dalla comunità. In questa collaborazione con i cittadini, abbiamo voluto aggiungere i carretti siciliani e un momento per i bambini”.

Continua il prof Calcara: ”L’Ass. Le Sibille si è messa a disposizione, nel corso di un incontro alla presenza del Sindaco e sia le ditte di Castelvetrano che cittadini privati hanno risposto egregiamente. Il rito di svolgerà secondo la tradizione con qualche arricchimento”.

Prosegue Giuseppe Fontana: ”Non mancheranno i tamburinai. Anche in questi anni di Covid, abbiamo cercato di riproporre una sorta di Aurora per non perdere la tradizione”.