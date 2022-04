Covid-19 in provincia di Trapani. 498 casi a Castelvetrano

del 2022-04-07

Ecco i dati COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di Trapani. Aggiornamento del 7 aprile 2022.

Totale attuali positivi 7914 (ieri 7960) così distribuiti:

Alcamo 1127

Buseto Palizzolo 43

Calatafimi Segesta 146

Campobello di Mazara 272

Castellammare del Golfo 356

Castelvetrano 498 (ieri 499)

Custonaci 87

Erice 373

Favignana 67

Gibellina 32

Marsala 2007

Mazara del Vallo 676

Misiliscemi 1

Paceco 201

Pantelleria 218

Partanna 183

Petrosino 134

Poggioreale 26

Salaparuta 10

Salemi 102

San Vito Lo Capo 54

Santa Ninfa 97

Trapani 992

Valderice 180

Vita 32

Totale deceduti 618 (+1); totale guariti 79480.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1; Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 14; Ricoverati in degenza ordinaria: 65; Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 15.