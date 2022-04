Tutela del gioco pubblico: quando è a norma di legge?

di: Francesco Accardi - del 2022-04-08

La crescita del fenomeno del gioco pubblico, a cui il canale online ha dato un impulso determinante negli ultimi tre anni - garantendo peraltro la sopravvivenza dell’intero settore anche in fase di pandemia - ha fornito alle aziende l’input giusto per l’investimento sulle tecnologie a distanza, e ha messo contemporaneamente in allerta le istituzioni e gli enti preposti alla disciplina e al controllo del comparto, da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Governo, con la discussione della legge sul Riordino del Gioco Pubblico attesa per i prossimi mesi, e improntata, tra gli altri punti, proprio sulla tutela della legalità.

Se i dati ufficiali che attestano l’aumento della raccolta nel gioco a distanza (+ 20,28 per cento rispetto alle attese, solo nel 2020) provengono dalle elaborazioni sui dati forniti dai concessionari legali e da ADM, non si hanno notizie certe sul fenomeno del gioco d’azzardo vietato in Italia, che però, a quanto emerge da alcune indagini, è una realtà sempre in agguato nello sconfinato mondo della Rete.

Secondo un sondaggio curato da Emg Different per la Lega Operatori di Gioco su Canale Online, solo il 25 per cento degli utenti dichiara di conoscere i pericoli derivanti dalle attività di gioco illegale, mentre la maggioranza degli intervistati, ovvero il 53 per cento, ne è del tutto all’oscuro.

Quando il gioco è legale in Italia?

Ogni attività di gioco d’azzardo in Italia è gestita dallo Stato, e si configura dunque come un monopolio. La gestione e il controllo del settore per conto dell’autorità statale è competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, ex AAMS, che rilascia, dietro richiesta da parte degli aspiranti concessionari, le licenze ad operare sul territorio italiano, online e offline. La licenza viene concessa soltanto dopo una procedura di accertamento dei requisiti di idoneità dell’operatore, che includono la regolarità dell’offerta, il funzionamento del sistema della piattaforma, nonché una serie di parametri tecnici e di sicurezza attestati dalla necessaria certificazione degli Odv, gli Organismi di verifica autorizzati.

Per quanto riguarda il gioco a gestione privata, si ricorda che anche in questo caso l’esercizio è vincolato all’autorizzazione statale, e gli unici casinò terrestri legali sul territorio sono quelli di Sanremo, Campione d’Italia, Venezia e Saint Vincent. Nel caso dell’offerta a distanza, le uniche piattaforme legali sono quelle con dominio “.it” che riportano nella homepage del sito dell’operatore il numero di concessione ADM composto di 5 cifre, che solitamente viene messo in evidenza e integrato al logo ufficiale dell’Agenzia, simboleggiato da un timone e dal tricolore.

Il caso dei casinò esteri

Prima di tutto va chiarito che non tutti i casinò illegali in Italia lo sono anche in Europa, poiché questi possono essere regolarmente soggetti alla normativa del territorio di provenienza, come ad esempio i migliori casino online Svizzera , paese che dal gennaio 2019 ha introdotto la licenza CFMJ, o come quelli riconosciuti leciti dalla Gambling Commission Inglese come anche dalla licenza internazionale Malta Gaming Authority (MGA).

Detto questo, se i concessionari in sé sono autorizzati nel territorio in cui ha sede l’operatore, in Italia la legge vieta espressamente ai casinò non ADM di esercitare il gioco d’azzardo. Anche le piattaforme straniere, dunque, devono essere in possesso della licenza rilasciata dall’Agenzia per poter attivare la propria offerta in Rete, e, per fugare ogni dubbio da parte dell’utente, basta consultare la lista degli operatori autorizzati sul sito ufficiale di ADM.

Solo così si avrà la certezza di non sbagliare, e la sicurezza di essere a posto con la legge, sempre tenendo conto che il gioco, a distanza come anche terrestre, è espressamente vietato ai minori di 18 anni.

Il rischio del gioco non regolamentato

Come si è detto, moltissimi utenti sono del tutto ignari dei rischi che comporta aderire all’offerta di una piattaforma non autorizzata da ADM.

La legge, a questo proposito parla chiaro: in riferimento al decreto direttoriale 2 gennaio 2007, ADM riporta che “In Italia la regolamentazione del gioco distingue in maniera univoca i giochi non consentiti da quelli consentiti; per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta è subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio.”

Dunque, in caso di gioco non consentito si applica l’articolo 720 del Codice penale, che prevede, a seconda della gravità dell’illecito, sanzioni fino a 516 euro o fino a 6 mesi di reclusione. Un ulteriore rischio generato dalle attività di gioco illegali è invece di natura fiscale, quando si è di fronte a una vincita.

La legge prevede infatti che tutte le somme vinte tramite gli operatori concessionari ADM non siano oggetto di tassazione, dato che la vincita nei giochi viene tassata alla fonte, con una trattenuta del 25%, proprio a contenimento del diffuso fenomeno dell’evasione fiscale. Diversa è la situazione nel caso in cui le vincite siano generate dalla partecipazione a un gioco non ADM, poiché in tale fattispecie queste vanno dichiarate nel Modello Unico come “Redditi diversi”.

Attenzione però, perché questa operazione include, implicitamente, l’ammissione di avere giocato presso un operatore privo di concessione ADM.