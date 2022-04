Si è concluso con il decreto di archiviazione il procedimento a carico del partannese Napoli

di: Redazione - del 2022-04-09

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Si è concluso dopo quasi tre anni, con il decreto di archiviazione disposto dal GIP del Tribunale di Palermo del 16.03.2022, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, il procedimento penale a carico di Napoli Onofrio, detto Nuccio, residente a Partanna, indagato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per il reato di cui agli artt.416 bis c.p. - associazione a delinquere di stampo mafioso ed art.390 c.p..

L'indagine partita nel giugno del 2019, condotta dalla Polizia con l'impiego di 130 uomini e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha riguardato 19 persone, con perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di Mazara, finalizzata a colpire la rete di fiancheggiatori che avrebbero avuto un ruolo nella latitanza del super ricercato latitante Matteo Messina Denaro o a raccogliere elementi utili alla sua cattura.

L'avv. Giovanni Messina, difensore di Napoli Onofrio, “Sia pure dopo molto tempo è finito per il mio assistito un incubo che lo ha prostrato profondamente e, pur mantenendo la doverosa prudenza, sono stato sempre convinto della sua estraneità ad ogni forma di appartenenza o contiguità ad ambienti mafiosi e che nulla aveva a che fare con le contestazioni che lo riguardavano, come accertato in sede di indagini dagli inquirenti, ai quali va riconosciuto il merito di svolgere una importante ed impegnativa attività nell'interesse della collettività”.