Locandina dell'Auora con il logo anche del MeetUp 5 Stelle. Polemiche sul web

del 2022-04-11

Torna a celebrarsi l'Aurora a Castelvetrano e una locandina celebrativa del rito pasquale più amato dai castelvetranesi divide il web. Oggetto del contendere la presenza del logo del Meet up 5 Stelle di Castelvetrano che figura in basso alla locandina. Una presenza che ha scatenato non poche polemiche e prese di posizione.

Tra queste si registra la forte condanna di Calogero Martire. Ad essere contestato il fatto che per il tradizionale rito religioso castelvetranese che torna a svolgersi dopo due anni non si puà dover dare visibilità e ringraziamento a una entità che, seppur non è un partito, è storicamente espressione del Movimento 5 Stelle.