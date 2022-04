Marinella di Selinunte, riprendono i lavori di ristrutturazione della piazzetta lignea

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-12

Sono ripresi stamattina i lavori per la ristrutturazione della piazzetta lignea a Marinella di Selinunte, in vista della stagione estiva. Il progetto da 80 mila euro, provenienti dai fondi Gac “Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata” e serviranno per la manutenzione straordinaria della pedana in legno, ammalorata e in stato di incuria da anni.

"Un segnale importante che ci proietta positivamente verso la stagione estiva - afferma il neo assessore Luca D'Agostino, che sta seguendo i lavori - Malgrado i problemi atavici di Selinunte, come il porto, l'Amministrazione si sta impegnando con tutti gli strumenti a disposizione per le esigenze delle attività ricettive e di ristoro, della cittadinanza, del bacino di utenza provinciale e turistico".

"Selinunte è una punta di diamante per tutto il territorio belìcino. La nostra attenzione alle borgate in vista della stagione balneare, che è quella che vede anche un grande afflusso di turisti, è prioritaria - dichiara il sindaco Enzo Alfano, che al momento si trova alla BIT "Borsa internazionale del Turismo", proprio per promuovere le bellezze storiche, paesaggistiche, gastronomiche e culturali della città.

Foto archivio