Covid 19, sono 388 gli attuali positivi a Castelvetrano. Ecco la situazione aggiornata in provincia

del 2022-04-12

Ecco i dati COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di Trapani. Aggiornamento del 12 aprile 2022.

Totale attuali positivi 6929 (ieri 6819) così distribuiti:

Alcamo 921

Buseto Palizzolo 45

Calatafimi Segesta 121

Campobello di Mazara 237

Castellammare del Golfo 359

Castelvetrano 388 (ieri 386)

Custonaci 76

Erice 356

Favignana 55

Gibellina 27

Marsala 1702

Mazara del Vallo 546

Misiliscemi 0

Paceco 180

Pantelleria 200

Partanna 149

Petrosino 1112

Poggioreale 18

Salaparuta 10

Salemi 86

San Vito Lo Capo 67

Santa Ninfa 63

Trapani 992

Valderice 204

Vita 15

Totale deceduti 621 (/); totale guariti 82.855.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1 (/); Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 15 (/); Ricoverati in degenza ordinaria: 70 (+3); Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 12 (-1).